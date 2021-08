Maatregelen voor nieuwe rode zones sneller toegepast, gevolgen voor terugkeerders

De overheid heeft een aantal regio’s in Denemarken, Frankrijk, Griekenland en Italië zondag een rode kleur gegeven op de coronakaart. En dat met onmiddellijke ingang.

Dat heeft gevolgen voor terugkeerders: niet- of onvolledig gevaccineerde reizigers moeten eens weer in België een test ondergaan en in quarantaine tot ze een negatief resultaat hebben.

Tot vorige week maakte de overheid de nieuwe kleuren bekend op zondag. De maatregelen voor rode zones werden pas van kracht op woensdag. Maar dat verandert nu. De nieuwe rode zones gelden, vanaf zondag 1 augustus, meteen, zo meldt info-coronavirus.be.

De nieuwe rode zones zijn de Faeröer en Centraal-Jutland in Denemarken.

Île-de-France, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur in Frankrijk.

Centraal-Macedonia, West-Macedonia, West-Griekenland en Peloponnesos in Griekenland. Sicilië en Sardinië in Italië.

Volgens de federale politie zullen er controles plaatsvinden aan de grenzen om onder andere te testen of terugkerende reizigers het PLF-formulier hebben ingevuld.

Groot-Brittannië

Goed nieuws dan weer uit Groot-Brittannië. Wie volledig gevaccineerd is en vanuit de VS of Europa naar het Verenigd Koninkrijk afreist, moet niet meer in quarantaine. De Britse regering kondigde die nieuwe maatregel vorige week aan, vanaf vandaag gaat de nieuwe maatregel ook effectief in.



Reizigers moeten wel nog een coronatest doen voor hun vertrek en een test op de tweede dag na aankomst in het VK. Voor reizigers uit Frankrijk blijven strengere regels gelden: wie er volledig gevaccineerd is en naar het Verenigd Koninkrijk afreist, moet nog steeds in quarantaine.