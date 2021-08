Familie twijfelt aan omstandigheden dood Mounir

De Schaarbekenaar die vorige week is overleden na een politie-interventie, zou onwel geworden zijn. Zijn familie vermoedt dat zijn dood het ­gevolg is van politiegeweld.

De politie van de zone Brussel-Noord zou in de nacht van woensdag op donderdag zijn opgeroepen omdat een naakte man was gespot in de Brabantstraat, in Schaarbeek. De politie zegt dat ze moesten ingrijpen omdat de man een voertuig zou hebben beschadigd. Zij geven ook aan dat de man onder invloed zou geweest zijn van verdovende middelen.

De man, de 26-jarige Mounir uit Schaarbeek, werd na de interventie weggebracht door een ambulance. In de ambulance zou hij volgens de politie een hartstilstand hebben gekregen, maar hij kon gereanimeerd worden. De volgende dag overleed hij alsnog. Het parket heeft een onderzoek geopend, een gerechtelijke ­autopsie die zaterdag gebeurde, moet meer duidelijkheid brengen. ‘De eerste resultaten zullen in de loop van de week naar boven komen,’ heeft het parket laten ­weten aan de stadskrant Bruzz.

De zus van Mounir, Hinde, en de advocaat van de familie, Yannick De Vlaeminck, gaven op de Franstalige zender RTL aan de versie van de politie in twijfel trekken. Nouredinne, de vader van Mounir, vertelde de zender ook dat ze nog geen contact hebben gehad met de politie, noch met slachtofferhulp: ­‘Gezien de omstandigheden rond zijn overlijden is dat schandalig.’

De familie heeft beelden van de arrestatie laten zien aan Bruzz. Daarop is een man te zien in bloot bovenlijf en een short. Hij ligt roepend op de grond, de handen ­geboeid. Beelden gemaakt in het ziekenhuis zouden een zwaar toegetakelde Mounir met verwondingen op het aangezicht tonen.

Witte mars

De familie van Mounir gaf eerder aan dat ze zondag (gisteren, red.) een witte mars wilden organiseren om hun familielid te herdenken. Deze werd de dag zelf geannuleerd om vooralsnog onduidelijke redenen. De mars zal waarschijnlijk eerstdaags doorgaan.

Het overlijden van Mounir is niet het eerste dit jaar in de politiezone Brussel-Noord. Op 9 januari kwam de 23-jarige Ibrahima Barrie om het leven in een cel van het ­politiecommissariaat. Een herdenkingsmars georganiseerd door de familie mondde uit in rellen. De doodsoorzaak van Ibrahima zou een hartstilstand zijn geweest volgens de politie. Het onderzoek naar ­onvrijwillige doodslag bij het ­parket van Brussel loopt nog.