Toeristen en inwoners in Italië geëvacueerd door bosbranden: zeker vijf gewonden

In het zuiden van Italië zijn minstens vijf mensen gewond geraakt bij een bosbrand in de buurt van de stad Pescara, in de Abruzzen. 800 mensen werden geëvacueerd.

Het zuiden van Italië wordt geteisterd door bosbranden. Honderden mensen, onder wie ook toeristen, werden geëvacueerd. Een vijfjarig meisje moest naar het ziekenhuis worden overgebracht, maar haar toestand zou niet levensbedreigend zijn, melden Italiaanse media.

Dit weekend werden volgens de Italiaanse brandweer meer dan 800 brandhaarden geregistreerd, vooral in het zuiden van het land. ‘In de afgelopen 24 uur hebben brandweerlieden meer dan 800 interventies uitgevoerd: 250 in Sicilië, 130 in Apulië en Calabrië, 90 in Lazio en 70 in Campanië’, twitterde de brandweer.

De wind speelt brandweer parten

Ongeveer 800 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd, onder hen ook een kloostergemeenschap van nonnen, nadat brand uitbrak in het Pineta Dannunziana natuurreservaat. “We hebben verschillende huizen en strandresorts moeten evacueren vanwege de rook”, verklaarde Carlo Masci, burgemeester van Pescara. ‘Het grootste probleem is de hete wind. We doen ons uiterste best om de schade te beperken.’

Ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er bosbranden. Vooral in de regio rond Castagno, een economisch belangrijke stad op het eiland, brandt het hevig. Ook de wind speelt er parten.

Een groot deel van Zuidoost-Europa kreunt momenteel onder een van de zwaarste hittegolven van de voorbije decennia, met temperaturen die zijn opgelopen tot boven de 40 graden Celsius. Naast Italië zijn ook Spanje, Griekenland en Turkije getroffen door zware bosbranden. Griekenland kreunt onder een historische hittegolf, vier dorpen werden er ontruimd door bosbranden. Op het Griekse eiland Rhodos zijn er ook bosbranden.