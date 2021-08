Komt Nina Derwael vandaag nog in actie in vloerfinale?

Er bestaat een waterkansje dat Nina Derwael vandaag nog de olympische vloerfinale mag turnen. Door het forfait van Simone Biles is de kersvers olympisch kampioene opgeschoven tot eerste reserve.

Nina Derwael haalde in de kwalificaties de twaalfde score met haar grondoefening, maar door de twee-per-landregel is ze op de gezuiverde lijst tiende. Er stonden immers vier Russinnen voor haar. Simone Biles heeft al forfait gegeven en wordt vervangen door eerste reserve Jennifer Gadirova. De twee Britse zussen zijn dus allebei van de partij, want Jessica Gadirova plaatste zich met de vijfde score.

Korte nacht

Een en ander betekent dat Derwael nu de eerste invalster is. Als iemand zich blesseert, mag ze opdraven, tenzij het slachtoffer een Russin is, want dan wordt een landgenote opgevist die nu door de twee-per-landregel uit de boot valt. Heel concreet: als er iets gebeurt met Vanessa Ferrari, Jade Carey, Rebeca Andrade, Jessica Gadirova, Mai Murakani of Jennifer Gadirova zien we Derwael nog in actie. Die beslissing kan tot heel kort voor het begin vallen. Op het jongste EK in Bazel werd Jutta Verkest vijf minuten voor de start opgeroepen.

Als Derwael in actie komt, zou dat na een heel korte nacht en na dag vol plichtplegingen en vieringen zijn. ‘Maar ik ga naar de zaal en als het zover komt, laat ik de olympische finale niet schieten’, zegt Derwael.

De vloerfinale begint om 17.57 uur.