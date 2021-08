Week start wisselvallig

Maandag is het eerst wisselend tot zwaarbewolkt met op vele plaatsen perioden van regen of buien. In de loop van de dag wordt het onstabiel met buien die vooral in het zuiden van het land actief zijn en gepaard kunnen gaan met onweer.

In het centrum van het land vallen er in de namiddag eerder enkele lokale buien, in het noordwesten en het noorden wordt het dan droog met meer zonnige perioden. De maxima liggen tussen 15 en 21 graden, zo meldt het KMI. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind eerder matig uit noord tot noordoost.

Maandagavond vallen er in het zuidoosten nog enige tijd buien, elders worden de opklaringen breder. Later ‘s nachts is het even overal droog maar in het tweede deel van de nacht neemt de bewolking opnieuw toe vanaf het zuidwesten gevolgd door perioden van regen of buien, in het zuiden van het land mogelijk al felle buien met een donderslag. De minima liggen tussen 8 en 14 graden. De wind wordt overwegend zwak uit veranderlijke richtingen.

Dinsdag is het nog altijd wisselvallig en moeten we op vele plaatsen rekening houden met perioden van regen of buien die naar het zuidoosten toe onweerachtig kunnen zijn. Over het westen en het noorden wordt het wellicht snel droog met meer en meer opklaringen. Aan zee zou het dan zonnig worden. De maxima liggen tussen 15 à 16 graden in de Hoge Venen en 21 graden over het westen. De wind waait zwak tot soms matig uit veranderlijke richting. Aan de kust waait de wind matig uit het noordoosten tot noorden. Ten zuiden van Samber en Maas waait er meestal een westelijke tot zuidwestelijke wind.