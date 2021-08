Betogers zijn zondag flink in de clinch gegaan met politieagenten tijdens een betoging tegen coronamaatregelen en vaccinatie in Duitsland. Met duizenden kwamen ze op straat in Berlijn. De politie, die met meer dan 2.000 agenten aanwezig was om ervoor te zorgen dat het protest niet volledig uit de hand liep en de coronamaatregelen toch enigszins gevolgd werden, zegt er aangevallen en belaagd te zijn. Meer dan 600 amokmakers werden gearresteerd.