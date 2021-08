Uppercut voor AA Gent, dat dubbele voorsprong uit handen geeft tegen Beerschot

AA Gent heeft zondag na twee nederlagen opnieuw een ontgoochelend resultaat laten optekenen. De Buffalo’s gaven tegen Beerschot een 2-0 voorsprong uit handen en speelden uiteindelijk 2-2 gelijk op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League.

Op de openingsspeeldag verloor het team van Hein Vanhaezebrouck met 2-1 bij STVV, gevolgd door een Europese midweekmatch bij het bescheiden Valerenga. AA Gent leed in Oslo een 2-0 nederlaag, na een 4-0 zege in de heenmatch van de tweede voorronde van de Conference League.

Een nieuwe misstap kon AA Gent zich dan ook niet permitteren. In de Ghelamco Arena opende de thuisploeg na 19 minuten de score. Alessio Castro-Montes klopte doelman Vanhamel met een schot in één tijd dat nog even ploegmaat Bruno raakte. Even later dreigden de Gentenaren opnieuw. Tissoudali kopte van dichtbij tegen de paal. De Sart vond in de herneming Frans op zijn weg. Vlak voor de pauze trapte Castro-Montes nog op Vanhamel. Beerschot kon in de eerste helft nauwelijks dreigen.

Momentum

AA Gent kwam goed uit de kleedkamer. Tissoudali gaf zijn ex-club een nieuwe tik. Hij dolde met Frans en knalde vervolgens de bal tegen de netten. Beerschot reageerde met een schot van Suzuki, Bolat bracht redding met de voet. De Gentse doelman moest ook in actie komen bij pogingen van Holzhauser en Coulibaly. De aanvallende impulsen van de bezoekers begonnen te lonen. Abdoulie Sanyang trapte in de 73e minuut de aansluitingstreffer in de verste hoek, vier minuten later gevolgd door de gelijkmaker van Marius Noubissi, die aangespeeld werd door Holzhauser en oog in oog met Bolat kalm bleef. Het momentum verschoof richting Beerschot, maar aan de score veranderde niets meer.

Beide teams blijven onderin het klassement met één punt. Beerschot verloor op de eerste speeldag met 0-1 van Cercle Brugge.