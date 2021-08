Club Brugge verslaat Union, maar het had evengoed anders kunnen aflopen

Club Brugge heeft zijn eerste zege beet na een wedstrijd die het ook had kunnen verliezen. De kampioen was op de dool in de eerste helft maar een kanonskogel van Eduard “Eddy” Sobol” ging vijf kilometer per uur te snel voor Union-doelman Moris.

En of Union een aanwinst is voor de Jupiler Pro League. Een week na de 1-3-zege op Anderlecht begonnen de Brusselaars vrank en vrij aan hun eerste thuiswedstrijd op het hoogste niveau in 48 jaar. Onder de gutsende regen maakten de supporters op de onoverdekte tribunes er een volksfeest van. Undav en Dante Vanzeir, het vaak geroemde spitsenduo van Union, creëerden de eerste goeie kansen voor de thuisploeg. En Senne Lynen, een ex-jeugdproduct van Club, trapte een bal voorlangs het doel van Simon Mignolet.

“Big Si” had de afgelopen week niet alles meegetraind, maar Club mocht blij zijn dat het zijn vaste sluitstuk terug had. Hij had een straffe redding in huis op een kans van Undav. En toen hij eens geklopt werd door de Duitser werd diens doelpunt afgekeurd voor buitenspel.

Bij Club debuteerde de Franse verdediger Nsoki met wisselend succes. Hij liet af en toe zijn kwaliteiten aan de bal zien maar acteerde soms te traag en liet zich door Undav de bal uit de voeten futselen. Teuma mikte naast.

Foto: BELGA

Noa Lang en Charles De Ketelaere waren de bedrijvigste Bruggelingen maar kregen geen lijn in hun acties. Bas Dost liet zich net als tegen Eupen terugvallen om de bal te voelen maar kon niet overtuigen in het samenspel. Hij werd gewisseld aan de rust. Club was in de eerste helft maar één keer gevaarlijk geweest: een strak schot van Ruud Vormer en daarna een kopbal van Rits die telkens werd gered door Moris.

“We speelden een ongelofelijke eerste helft voor een ploeg die pas gepromoveerd is”, zei Union-trainer Felice Mazzu. “We creëerden veel beweging en hadden op voorsprong kunnen komen. Ook in de tweede ploeg hadden we nog een goeie kans. Maar het verschil tussen een ervaren ploeg en een ploeg die net komt kijken op dit niveau hangt af van details.”

Tweede helft

In de tweede helft gingen De Ketelaere en Lang in de spits spelen en kwam Eduard Sobol op links terecht in een 3-5-2-opstelling. “De bedoeling was om meer druk te zetten want in de eerste helft was Union de betere ploeg geweest”, zei Club-trainer Philippe Clement. “Union was hongerig, positief agressief en dominant in de kansen. Wij kwamen goed weg. Gelukkig was de tweede helft voor ons.”

Langzaam maar zeker herstelde Club het evenwicht. Lang bediende De Ketelaere die het zijnet trof. Ruud Vormer werd afgeblokt. Na de invalbeurt van Hans Vanaken – terug na het EK – ging Club Union nog meer versmachten. Maar doelpunten scoren lukte niet, tot Sobol met een volley kon uithalen. Zijn kanonsbal was net te hard voor Union-doelman Moris.

“De eerste helft was voor Union, de tweede voor ons, puur mathematisch moest het een gelijkspel zijn”, zei Club-trainer Philippe Clement. “Ik ben wel blij over de reactie in de tweede helft.”

Ook Union-coach Mazzu was tevreden. “In de tweede helft speelde Club hoger maar wij hadden ook nog een goeie kans (via Vanzeir, red.). Mijn spelers mogen fier zijn.”