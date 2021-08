Atlete bijna onder dwang uit Japan gezet na kritiek op Wit-Russische coaches: ‘Ik vraag bescherming’

De Wit-Russische sprintster Krystsina Tsimanoeskaja (24) werd zondag tegen haar wil naar de luchthaven gebracht nadat ze kritiek had gegeven op de ‘nalatigheden’ van haar coaches op de Olympische Spelen in Tokio. Ze wil politiek asiel aanvragen in Europa.

‘Ik word verwaarloosd en niet goed getraind voor hetgene wat van mij wordt verwacht op deze Olympische Spelen.’ Tsimanoeskaja wond er geen doekjes om toen ze vrijdag op Instagram haar ongenoegen uitte over de coaching van haar officials in Tokio. ‘Ik ben op de starterslijst van de 4x400 meter gezet zonder mijn medeweten. Daar heb ik niet voor getraind. Er zijn nalatigheden gebeurd.’

Met die boodschap raakte de sprintster een bijzonder gevoelige snaar in Wit-Rusland. Haar plotselinge inschrijving voor de 4x400 meter had immers te maken met het feit dat enkele landgenoten niet tijdig hun dopingtesten lieten afnemen en dus niet naar Tokio konden afreizen. Een olympisch ongemak dat verder reikt dan enkel de sprinters en waar het Wit-Russische regime liever geen schijnwerpers op plaatst.

Zondag besliste de Wit-Russische delegatie - onder leiding van de zoon van huidig en omstreden president Aleksandr Loekasjenko - om Tsimanoeskaja haar spullen te laten pakken op haar kamer. Ze kreeg te horen dat de Spelen voorbij zijn voor haar en dat ze meteen naar de luchthaven zou worden gebracht. ‘De hoofdcoach kwam naar me toe en zei dat hij orders van bovenaf opvolgde’, zei Tsimanoeskaja aan Reuters.

Eenmaal op de luchthaven vond de atlete steun bij de Japanse politie, die uiteindelijk besliste dat ze niet op de vlucht naar Istanbul moest stappen. ‘Ik ga niet terug naar Wit-Rusland’, liet Tsimanoeskaja Reuters weten via Telegram.

Politiek asiel

‘Onze atlete werd naar huis gestuurd op basis van haar emotionele en psychologische toestand, en dat op doktersadvies’, klinkt het bij het Wit-Russisch olympisch comité, dat zich verder onthoudt van commentaar.

De sprintster wil nu politiek asiel aanvragen in een Europees land via de ambassade van Duitsland of Oostenrijk. Op Telegram vraagt Tsimanoeskaja het IOC om hulp. ‘Ze oefenen druk op mij uit om te vertrekken. Dat is tegen mijn wil. Ik vraag het IOC om mij te beschermen en om tussen te komen.’

In de Wit-Russische media wordt enkel kort gepubliceerd dat ‘de officiële reden voor de terugtrekking van onze atlete haar emotionele psychologische toestand is’. Op de staatstelevisie werd zondagmiddag schande gesproken over de ‘labiele staat’ van ‘het meisje’.