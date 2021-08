Gigantisch crystalmethlab ontmanteld bij Belgische grens: ‘Echt topspul’

In het Nederlandse Nederweert, niet ver van de grens met ons land in Nederlands Limburg, is een gigantisch methlab ontdekt waar meer dan 100 kilogram per dag geproduceerd kon worden. Nooit eerder vond de politie in Nederland zo’n groot crystalmethlab. Een 62-jarige Pool is gearresteerd, meer aanhoudingen zijn mogelijk op komst. ‘De ketels waren nog warm toen we binnenvielen’, aldus de Nederlandse politie.