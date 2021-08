Nina Derwael: ‘Alsof ik nog aan het dromen ben’

Nina Derwael (21) was kort na haar gouden medaille nog heel emotioneel. ‘Ik kan mij zelfs niet goed meer herinneren hoe mijn oefening verlopen is’, zei ze voor de tv-camera’s.

‘Ik had redelijk veel stress voor vandaag, maar ik heb gewoon geprobeerd bij mijn routine te blijven’, aldus Derwael. ‘Het is tenslotte de Olympische Spelen, zo’n kans krijg je niet vaak. Ik weet zelfs niet meer exact hoe mijn oefening verlopen is. Ik stond klaar en dacht: kom, ge hebt er zo hard voor gewerkt. En dan was er dat klein beetje geluk dat mee zat.’

‘Ik ben zo enorm blij dat het gelukt is. Ik wist dat het vandaag moest gebeuren. Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft, zeker in dat laatste jaar dat niet gemakkelijk is geweest: de Gymfed, de gymnasten en coaches, mijn familie en mijn vriend.’

Lovende reacties

Derwael’s unieke prestatie werd meteen bewierookt op Twitter. ‘Vanaf nu 1 augustus: Derwael-dag! Olympisch goud. Wat mij betreft een van de allermooiste gouden medailles OOIT’. Daarmee stak Eline Berings haar bewondering niet onder stoelen of banken.

Ook voormalig veldritkampioen Sven Nys zond haar meteen zijn felicitaties toe. ‘Wat een talent, wat een overgave en wat een kunst om onder deze omstandigheden het beste uit jezelf te halen. Proficiat.’

Tom Van Damme, bondsvoorzitter van het Belgisch wielrennen, liet zich evenmin onbetuigd. ‘Wat een medaille! Groots en historisch, proficiat.’

Het regende ook lovende woorden uit het politieke kamp. ‘Nina-tas-tisch! 15.200 keer proficiat voor Gouden Nina. Ongelofelijk.’, schreef Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) neer op Twitter.