Gouden droom blijft leven: Red Lions naar halve finale na winst tegen Spanje

De Belgische hockeymannen zijn nog steeds op koers voor olympisch goud. In de kwartfinale wonnen de Red Lions namelijk met 3-1 van Spanje. Al kwamen de Lions eerst wel nog vanuit het niets op achterstand na een hele dubieuze beslissing van de scheidsrechter. Hendrickx en Boon zetten de scheve situatie evenwel recht. Uiteindelijk zorgde Hendrickx met een nieuwe goal voor de 3-1 en zo mogen de Lions zich opmaken voor de halve finale. Daar wacht nu India of Groot-Brittannië.

Na een feilloze groepsfase kregen de Belgen met Spanje een haalbare kaart voor de voeten geschoven. In de laatste ontmoeting tussen de twee landen, op de groepsfase van het EK begin juli, hadden de Red Lions immers vlot de maat genomen van de Spanjaarden. Toch begonnen de Lions zenuwachtig aan de partij. De bal ging niet altijd even vlot rond en al snel kregen de Spanjaarden een eerste strafcorner. Na een slimme tik van een Spanjaard kreeg Arthur Van Doren de bal tegen de voet. Gelukkig voor de Lions was doelman Vincent Vanasch attent. Met een goede save hield hij de nul op het bord.

Het leek de Lions even wat wakker te schudden, want via Docker en de Spaanse doelman kregen ook de Belgen een strafcorner. De poging van specialist Hendrickx was evenwel te centraal. Geen goal, maar het was wel het startsein voor een omsingeling van de Spanjaarden. De Belgen lieten de bal goed rondgaan en drukten de Zuid-Europeanen achteruit. Een goal leverde het evenwel niet op.

Foto: BELGA

In het tweede kwart zette het spelbeeld zich verder. De Belgen waren dominant en eisten de bal op. Stilaan hing er ook een doelpunt in de lucht. Eerst kon De Sloover niet besluiten nadat De Kerpel zich goed vrijdraaide, waarna Dockier net niet goed genoeg bij de bal van Van Aubel kon. Spanje zette daar bitter weinig tegenover.

Toch stond het uit het niets 0-1 voor Spanje, na een heel dubieuze beslissing van de wedstrijdleiding. De Sloover werkt een bal van Alegre ongelukkig in eigen doel. Geen probleem, want de bal vertrok van buiten de halve cirkel. Al dachten de Singaporese ref en Nederlandse videoref daar anders over: zij keuren het doelpunt om onverklaarbare reden toch goed. Een probleem met de communicatie zou aan de basis gelegen hebben van de vreemde beslissing. Hoe dan ook: de Belgen op achterstand.

Het bleef evenwel al België wat de klok sloeg, maar daar kochten de Lions niets voor. Het kwam zelfs goed weg wanneer Iglesias tot twee maal toe net niet voor 0-2 kon zorgen. Gerechtigheid geschiedde alsnog, want de vijfde strafcorner was de goede: nadat Wegnez op de rand van de cirkel foutief afgestopt werd, knalde Hendrickx de strafcorner via het been van Spanje-goalie Cortes in het dak van het doel.

Foto: BELGA

En de Lions gingen er nu op en over, want Tom Boon reageerde na een zoveelste strafcorner erg attent en zette de Belgen op voorsprong. De scheve situatie rechtgezet met nog zo’n twintig minuten te spelen. Het ging dan ook met een voorsprong het laatste kwart in. Daarin moest het wel vijf minuten met een man minder spelen na een gele kaart van Kina.

De Spanjaarden kwamen in dat laatste kwart uit hun egelstelling en drukten nu de Belgen achteruit. België had wat moeite om onder de druk uit te komen, maar kon rekenen op een alerte Vanasch. Het bleef spannend, maar dan was het opnieuw tijd voor Hendrickx. Op de negende strafcorner van de wedstrijd besliste Hendrickx met zijn elfde goal van het toernooi de wedstrijd. Al werd het wel nog even spannend wanneer Spanje op tweeëneenhalve minuut van het einde nog een strafcorner kreeg. Alleen ging die volledig de mist in. Uiteindelijk hield België makkelijk stand en plaatsten ze zich voor de halve finales.