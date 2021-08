Goud! Nina Derwael kroont zich tot olympisch kampioene op brug met ongelijke leggers

Nina Derwael is olympisch kampioene op de brug met ongelijke leggers. Ze haalde het met 15,200 punten, wel haar laagste score van deze Spelen. Hiermee bezorgt ze ons land een derde medaille, het is de eerste gouden plak.

Sunisa Lee, op papier de grote concurrente van Derwael, mocht de spits afbijten maar turnde lang niet haar beste oefening. De Amerikaanse strandde op 14.500 punten. Derwael, als derde aan de beurt, kwam beter voor de dag. De Limburgse maakte enkele kleine schoonheidsfoutjes, maar kreeg 15.200 punten. In de kwalificaties sprokkelde Derwael 15.366 punten aan de brug.

De andere turnsters kwamen nadien niet meer in de buurt van de Belgische. De Russin Anastasia Ilyankova (14.833) moest vrede nemen met het zilver. Lee maakte uiteindelijk nog het podium vol.

Nina Derwael met haar gouden medaille. Foto: BELGA

De tweevoudige wereldkampioene aan de brug werkte al jaren toe naar de Spelen in Japan en mikte in Tokio op niets minder dan goud. De Truiense eindigde donderdag met een totaal van 55.965 punten op de zesde plaats in de allroundfinale. Goud ging daar naar Sunisa Lee (57.433 ptn).

‘Alsof ik nog aan het dromen ben’

Nina Derwael (21) was kort na haar gouden medaille nog heel emotioneel. ‘Ik kan mij zelfs niet goed meer herinneren hoe mijn oefening verlopen is’, zei ze voor de tv-camera’s.

‘Ik had redelijk veel stress voor vandaag, maar ik heb gewoon geprobeerd bij mijn routine te blijven’, aldus Derwael. ‘Het is tenslotte de Olympische Spelen, zo’n kans krijg je niet vaak. Ik weet zelfs niet meer exact hoe mijn oefening verlopen is. Ik stond klaar en dacht: kom, ge hebt er zo hard voor gewerkt. En dan was er dat klein beetje geluk dat mee zat.’

‘Ik ben zo enorm blij dat het gelukt is. Ik wist dat het vandaag moest gebeuren. Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft, zeker in dat laatste jaar dat niet gemakkelijk is geweest: de Gymfed, de gymnasten en coaches, mijn familie en mijn vriend.’