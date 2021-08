‘Geen goed weer meer in augustus’: weermannen schetsen somber beeld

Een maand geleden verwachtte hij nog mooi weer voor augustus na een allesbehalve zomerse maand juli. Maar nu stelt RTBF-weerman Frédéric Decker van MétéoNews zijn voorspellingen bij, en ze zien er minder goed uit dan gehoopt. Weermannen Frank Deboosere en David Dehenauw kijken minder ver vooruit, maar ook zij schetsen een somber beeld.

Het was een uitzonderlijk natte maand juli, meer bepaald de op vier na natste julimaand sinds het begin van de metingen in 1833. ‘Sterker nog: in juni en juli samen is intussen al meer regen gevallen ...