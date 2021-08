Omstreden trappenstelsel in New York opnieuw onder vuur na zelfdoding

The Vessel, het omstreden trappenstelsel in New York, ligt na een nieuwe zelfdoding opnieuw onder vuur.

The Vessel in Manhattan – dat de gewone New Yorkers ‘The Giant Shoarma’ of soms ook wel een ‘trap naar nergens’ noemen – werd in 2019 geopend in Hudson Yards. Na vier zelfdodingen klinkt de roep om het bouwwerk weer af te breken luider.

Het laatste slachtoffer was een 14-jarige jongen. Hij sprong donderdag naar beneden en overleefde de val niet. ‘Breek de Vessel af’, zo schrijft Curbed. Volgens de website, die gespecialiseerd is in stedenbouw en onroerend goed, is het bouwwerk intussen bekend geworden als een ‘plaats van de dood’.

Tijdens de pandemie was The Vessel meestal gesloten, mede door een aantal zelfdodingen. Twee maanden geleden werd de attractie opnieuw geopend, met een aantal maatregelen die de risico’s moeten verkleinen.

Zo was de toegang aanvankelijk gratis, nu is dat tien dollar geworden. Je mag er ook niet meer alleen op. Maar de relingen werden ondanks de vraag van experts niet verhoogd.

De ontwikkelaar onderzoekt nu hoe het verder moet.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.