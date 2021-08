Amanda Knox boos na nieuwe film met Matt Damon

Amanda Knox is het niet eens met de manier waarop haar leven zonder haar inbreng werd verfilmd tot Stillwater en reageert boos met een essay en op Twitter.

Knox werd beroemd als de Amerikaanse uitwisselingsstudente die in Italië na vier jaar cel werd vrijgesproken voor moord. Regisseur Tom McCarthy (Spotlight) baseerde zich op haar verhaal. Stillwater gaat over een man die naar Frankrijk reist waar zijn dochter gevangen zit voor de moord op haar minnaar.

McCarty gaf eerder een interview aan Vanity Fair waarin hij uitlegde dat hij slechts delen van de zaak gebruikt had. Het verhaal van Knox wilde hij naar eigen zeggen eerder achterwege laten.

‘Maar dit verhaal, mijn verhaal, gaat niet over een vrouw die naar het buitenland trekt en betrokken is bij een of andere sensationele misdaad’, schrijft Knox op haar blog. ‘Dit gaat over een vrouw die niet betrokken was bij zo’n misdaad en toch onterecht veroordeeld is. Als je het Amanda Knox-verhaal achter je wilt laten en alles errond wilt fictionaliseren, waarom gebruik je dan mijn naam om het te promoten?’

Volgens Knox hebben de filmmakers haar verhaal zonder haar toestemming gebruikt ‘ten koste van haar reputatie’. Ze nodigt hoofdrolspeler Matt Damon en McCarthy uit tot gesprek.