Na het vertrek van de buitenlandse troepen zetten de taliban hun opmars in Afghanistan voort. Rond drie grote steden wordt gevochten.

Taliban-strijders zijn delen van Herat, Lashkargah en Kandahar ingetrokken. Er wordt hevig gevochten met het regeringsleger.

Nadat in september is aangekondigd dat bijna alle buitenlandse troepen het land zouden verlaten, hebben de taliban een snelle opmars in de landelijke gebieden verwezenlijkt.

Als ze de belangrijke steden innemen, zal dat hun positie stevig versterken.

Lashkargah

In de zuidelijke provincie Helmand strijden de talibanstrijders nog steeds met de regeringstroepen in de stad Lashkargah. De opstandelingen lanceerden ongeveer vier dagen geleden een offensief op de stad.

Provinciaal raadslid Abdul Majid Akhundzada maakt zich zorgen omdat de gevechten plaatsvinden in bevolkte stedelijke gebieden. ‘Veel burgers zitten vast in een oorlogszone. Er zijn gewonden en doden gevallen’, zegt hij. Meer dan honderd gewonden, hoofdzakelijk burgers, zijn de afgelopen vier dagen naar de ziekenhuizen van de stad gebracht.

Herat

In de westelijke provincie Herat vechten militanten tegen regeringsgezinde troepen op slechts enkele kilometers van het stadscentrum, meldt provincieraadslid Ghulam Habib Hashimi. Daar startten de gevechten donderdag in de districten Injil en Guzara. De gevechten zijn aan de gang op Pul-e Malan, een historische brug op 10 kilometer van de stad Herat.

Vrijdag vielen de taliban nog de kantoren van de Verenigde Naties aan in Herat. Daarbij kwam een Afghaanse politieagent om het leven en vielen verschillende gewonden. Momenteel zijn alle vluchten van en naar de provincie geannuleerd uit veiligheidsoverwegingen.

Kandahar

Ook de zuidelijke stad Kandahar wordt aangevallen. Zaterdagnacht hebben drie raketten van de taliban de luchthaven van de luchthaven getroffen. In centrale delen van de stad wordt al gevochten, zegt een regeringsbron aan persbureau Reuters. De bewoners vrezen dat de stad zal worden ingenomen. Volgens de VN-missie in Afghanistan zijn al meer dan 230 burgers gewond geraakt.