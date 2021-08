Jill Peeters bevestigt tv-comeback op Canvas

Jill Peeters (45) kondigde het vorig jaar al aan, maar bevestigt het nu op Twitter: ze maakt dit najaar haar tv-comeback op Canvas. De voormalige VTM-weervrouw wordt er het gezicht van het vijfdelige Wat houdt ons tegen.

Peeters is volop bezig met de reeks over het klimaat en biodiversiteit. Ze probeert er het antwoord te vinden op meerdere vragen, zoals wat ons vandaag eigenlijk nog tegenhoudt om de nodige keuzes te maken voor een gezondere planeet, en hoe we de aarde nog kunnen redden. Ligt ze al op intensieve zorg, of moeten we stilaan denken aan palliatieve zorg, een soort stervensbegeleiding?

Peeters was 19 jaar lang weervrouw bij VTM, maar was in 2003 al eens even op de VRT te zien. Samen met Peter Van Asbroeck maakte ze toen Graag gedaan, over de geneugten van het leven, zoals lekker eten, lichaamsverzorging en interieuraankleding.