Dit hebt u vannacht gemist: zwemster Emma McKeon meest succesvolle vrouw ooit op één Spelen

De Olympische Spelen in Tokio leven bij ons vooral ’s nachts. Wat hebt u gemist?

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

Het olympisch zwemtoernooi zit erop, met verrassend genoeg zes wereldrecords die aan diggelen werden gezwommen in de voormiddagwedstrijden in Tokio. De grote sterren van de laatste dag waren ook die van het volledige tornooi: Caeleb Dressel en Emma McKeon. Dressel pakte tweemaal goud vannacht: op de 50m wisselslag was hij maar liefst een halve seconde sneller dan de tegenstand, terwijl hij met Team USA naar een nieuw wereldrecord én een vijfde gouden medaille denderde op de 4x100m wisselslag.

McKeon kroonde zich op dezelfde disciplines tot olympisch kampioene, waardoor ze zich met liefst zeven medailles tot de meest succesvolle zwemster ooit op een olympisch tornooi kroonde.

Het atletiektornooi is intussen op volle toeren. De Chinese Lijlao Gong won de gouden medaille in het kogelstoten. Raven Saunders (Verenigde Staten) en Valerie Adams (Nieuw-Zeeland) mochten mee op het podium. Voor Gong was het haar eerste gouden medaille, naar brons in Peking en zilver in Londen.

Met freestyle BMX werd na skateboarden een tweede ‘hippe’ sport geïntroduceerd op de Spelen. De Australiër Logan Martin pakte de allereerste gouden medaille bij de mannen. De Britse Charlotte Worthington verraste het pak bij de dames door als allereerste vrouw ooit een 360 backflip uit te voeren en topfavoriete Hannah Roberts te kloppen voor het goud.

Hoe verging het de Belgen?

Gisteren liep Kevin Borlée nog de finale van de mixed relays, maar vandaag moest de sprinter alweer in actie komen in de reeksen van de 400m. Borlée plaatste zich met een tweede plaats in zijn reeks meteen voor de halve finales.

Kevin Borlée. Foto: REUTERS

Jonathan Sacoor liet de aflossing liggen voor diezelfde reeksen en liet zien dat dat de goede keuze was. De voormalige juniorenwereldkampioen werd derde in zijn reeks en plaatste zich ook rechtstreeks voor de halve finales.

Golfers Thomas Pieters en Thomas Detry begonnen als gedeeld veertiende aan de laatste ronde van het tornooi. Beiden konden mits een uitstekende ronde en missers vooraan nog hopen op een medaille, maar al snel bleek dat ijdele hoop. Pieters begon uitstekend, maar kon zijn vorm niet doortrekken in de latere holes. De omgekeerde beweging bij Detry: die zakte eerst wat weg maar behield uiteindelijk zijn plaats rond de top vijftien. De golfers zijn nog niet klaar met hun wedstrijd.

Nog iets dat u gemist heeft?

Simone Biles liet weten dat ze ook niet zal aantreden in de finale van de vloeroefening. De Amerikaanse kampt nog steeds met ‘demonen in haar hoofd’ en denkt nog na over de finale op de balk, die dinsdag plaatsvindt.

Dit staat er vandaag nog op het programma

08u30: Emma Plasschaert (laser radial), medaillerace

12u27: TURNEN: Nina Derwael, brug ongelijke leggers, finale

12u45: ATLETIEK: Anne Zagre, 100m horden, halve finales

13u25: Eliott Crestan, 800m, halve finales