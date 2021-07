Anderlecht kan ook tegen Eupen niet winnen en start competitie met schamele 1/6

Anderlecht is blijven steken op een teleurstellend 1-1 gelijkspel bij Eupen. Paars-wit kreeg al meer kansen dan tegen Union, maar achterin gaf het ook een pak weg. Eupen trof na rust drie keer het doelhout, Anderlecht een keer.

Vincent Kompany koos voor de verplaatsing naar Eupen voor een driemansdefensie, met Hannes Delcroix voor het eerst sinds maart in de basis. Voorin werd het aanvalsduo gevormd door Raman en Amuzu. Kiese Thelin moest vrede nemen met een plek op de bank. Bij Eupen koos Stefan Krämer voor dezelfde elf die een puntje haalden bij Club Brugge.

Na amper een minuut mocht Van Crombrugge al aan het werk: Anderlecht kreeg de bal niet weg, maar Prevljak trapte op de Anderlecht-doelman. Anderlecht stak ook de neus aan het venster met Murillo, maar de Panamees raakte niet voorbij drie thuisverdedigers.

Anderlecht had balbezit, maar kwam amper in de box van Eupen. Het ging van links naar rechts, en terug. Op een tegenprik schoot Peeters de bal over, en daarmee moesten we het het eerste half uur doen.

Nurudeen flatert

Eupen kreeg wel – ondanks het gebrek aan balbezit – de beste kansen. N’Dri trapte, en in de rebound dook Van Crombrugge de bal van voor de voeten van Prevljak weg. Ngoy profiteerde van balverlies van Ashimeru, maar Harwood Bellis keerde net op tijd terug om de bal in hoekschop te werken.

Als Anderlecht gevaarlijk was, was het via de wingbacks Gomez en Murillo. Hoedt verstuurde een goeie cross naar Murillo, die Amuzu bediende. Het schot van de jonge Belg leek ongevaarlijk, maar Eupen-doelman Nurudeen liet de bal onder zich door schieten en Raman schoot de bal net voor de lijn binnen.

Even later testte Sergio Gomez de vuisten van Nurudeen. Vlak voor rust – de Eupen-fans zongen al dat ze liever tien minuten overspeelden – maakte Eupen gelijk: eerst redde Van Crombrugge een kopbal van Prevljak nog magistraal, maar tegen de rebound van Cools had hij geen verhaal.

Vier keer doelhout

Na rust kregen we initieel hetzelfde spelbeeld. Eerst ging een schot van Murillo voorlangs, en op hoekschop kopte Harwood Bellis op de paal. Anderlecht kreeg nu ook wat kansen. Eerst treuzelde Ashimeru iets te lang, even later schoof Murillo de bal in het zijnet.

Toch bleef het oppassen voor Eupense prikken. N’Dri schoot een goeie center van Beck staalhard tegen de deklat en Ngoy trapte een minuut later op de paal. En op het uur speelde het doelhout weer een hoofdrol: nu was het Beck die op de lat kopte en N’Dri net een teen te kort kwam om de bal binnen te werken. Nog geen minuut later trapte Ngoy op Van Crombrugge. Het was even al Eupen wat de klok sloeg.

Anderlecht probeerde – onder meer met de inbreng van Refaelov, Olsson en Thelin – de partij naar zich toe te trekken. Het leidde tot enkele standjes voor doel van Nurudeen, maar Gomez kon niet afwerken. Ook nog de late invalbeurt van El-Hadj deed het tij niet meer keren.