Kosmonauten hebben ISS-labomodule Nauka betreden

De bemanning van het Internationaal Ruimtestation ISS heeft zaterdag de Russische laboratoriummodule Nauka betreden. Dat heeft Dmitri Rogozin, het hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos meegedeeld. Het luik naar het laboratorium was enkele uren eerder al geopend.

‘Een uur geleden heeft onze bemanning de Nauka-module betreden. Gefeliciteerd! Nauka is geïntegreerd in de Russische sectie van het ISS’, meldt Rogozin.

Het koppelen van Nauka (‘wetenschap’) is een moeilijke operatie gebleken. Kort na de aankomst van de 23 ton wegende module ontstond er donderdag een korte softwarestoring, die de aandrijving van Nauka onbedoeld in werking stelde, wat ook het ISS in beweging zette. Na heel wat ‘getouwtrek’ tussen beide modules, kon de standbepaling uiteindelijk worden hersteld.

De module dient niet alleen voor wetenschappelijke experimenten, maar ook als opslagplaats en extra slaapplaats. Ze beschikt over een bijkomende zuurstofgenerator van het type Elektron en een toilet, plus een luchtsluis voor (Russische) ruimtewandelingen en een koppelingspoort. De eerstvolgende Russische ruimtewandelingen zijn voor begin september gepland.

Aan de Nauka hangt de meer dan elf meter lange Europese robotarm ERA. België had een aanzienlijk aandeel in de ontwikkeling daarvan.