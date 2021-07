Nieuwkomer Waldo Rubio redt puntje voor Cercle Brugge tegen OH Leuven

Cercle Brugge en OH Leuven blijven ongeslagen in deze prille competitie. De Leuvenaars moeten het wel nog zonder zege stellen. Ze waren er dankzij het gouden duo Mercier-Henry dichtbij, maar de gehuurde Spaanse winger Rubio Waldo van Cercle stak er een stokje voor en bezorgde zijn nieuwe ploeg nog een draw en vier op zes. Eindstand: 1-1.

Na de draw tegen Zulte Waregem voerde Marc Brys slechts één wijziging door: hij bracht Raemaekers in voor Patris. Yves Vanderhaeghe is blijkbaar niet overtuigd van de slogan ‘never change a winning team’. De ploeg die twee keer standhield op Beerschot en drie punten pakte, wijzigde ook hij op één plaats. Vitinho, nochtans een prima wingback, moest plaats maken voor de uit schorsing terugkerende Velkovski.

In tegenstelling tot in het binnenland was de zon zaterdagmiddag van de partij in het Jan Breydelstadion. En voor het eerst sinds 17 oktober vorig jaar speelde ook Cercle nog eens voor eigen publiek. Toen won het met liefst 5-2 tegen AA Gent, en het was meteen duidelijk dat de inspiratie niet ontbrak om dit nog eens over te doen. Cercle had directe het meest balbezit en legde ook de beste acties op de mat.

VAR werkt niet

Denkey en Lopes probeerden het van ver en ook Deman dreigde een paar keer. Niet op de afspraak was de VAR, die aanvankelijk niet werkte. De gelegenheidsomroeper meldde het euvel, wat voor veel hoongelach zorgde. Na dertien minuten was de VAR echter weer actief en was ook Leuven ondertussen in de match gekomen.

Wie OHL zegt, denkt meteen aan het duo Mercier-Henry. Laatstgenoemde werd door de ex-Cercle-middenvelder voor doel gezet, maar Henry mikte nog nipt naast. Ook Schrijvers vond na een dik kwartier eindelijk zijn draai en lokte gevaar uit. Terwijl het genieten was van aardig voetbal , dachten de Cercle-fans nog eens met weemoed terug aan hun Xavier Mercier. Nooit hebben ze begrepen waarom de eigenaars in Monaco zo makkelijk de spelverdeler, die Cercle terug naar 1A bracht, liet vertrekken. En dus was het geen verrassing dat uitgerekend Mercier aan de basis lag van de Leuvense voorsprong.

De nieuwe Cercle-kapitein Charles Vanhoutte verslikte zich even in de bal en Mercier speelde Cercle compleet uit verband. En natuurlijk benutte zijn landgenoot Thomas Henry de kans en vond hij via de paal het juiste gaatje. Even later scoorde Henry nog een tweede keer, maar de goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Het bleef dus 0-1 en het werd meteen ook wat bitsiger. Henry hield er geel aan over en OHL mocht zich voorts gelukkig prijzen dat Romo bij de pinken was. Hij maakte de loeier van Deman onschadelijk.

Nieuwkomer scoort meteen

Na de rust begon OHL meteen te dreigen. Het was zelfs dicht bij de 0-2, maar Ngawa zag zijn poging op de lat stranden. Cercle besefte dat het iets moest doen en nam de match weer in handen. Met Iké Ugbo is Cercle echter zijn topscorer met zestien goals kwijt. En dat merk je voorlopig nog te goed, want in de box ontbreekt het aan killersinstinct. Denkey mag dan wel zijn best doen en dwong een paar kansen af, Ugbo doen vergeten lukt nog niet.

Op het uur besloten beide coaches om te wisselen. Het Cercle-publiek kon voor het eerst kennis maken met Waldo Rubio, een van Valladolid gehuurde Spaanse winger. Vitinho kwam Decostere aflossen. Vanderhaeghe verwachtte vooral meer creativiteit van het nieuwe duo. Brys greep ook in en haalde Keira naar de kant voor Mathieu Maertens, een echte West-Vlaming die zijn opleiding bij Cercle kreeg.

De ingrepen van Vanderhaeghe hadden het meest effect. Vitinho vond Denkey, maar Rubio Waldo was er als de kippen bij en verzilverde de rebound. Er volgde een zenuwachtig slot met ook nog vijf minuten toegevoegde tijd. Maar meer dan wat wissels, fouten, kaarten en halve kansjes volgden er niet.