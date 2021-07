Promovendus Seraing wint van KV Mechelen

KV Mechelen is na twee speeldagen zijn maximum van de punten al kwijt. Na de knappe binnenkomer vorige week tegen Antwerp stelde de ploeg van Wouter Vrancken op bezoek bij promovendus Seraing lange tijd teleur. Vinicius Souza blunderde in de openingsfase, met de 1-0 tot gevolg. Een tegenslag die de Kakkers niet meer te boven kwamen.

‘Never change a winning team’, dacht Vrancken na de zege op de openingsspeeldag. Dezelfde elf namen verschenen aan de aftrap. Nieuwkomer Shved haalde uiteindelijk de selectie niet. Ook Peyre moest op de tribune plaatsnemen, terwijl Bateau wel een zitje op de bank kreeg. Geen prettige vaststelling voor de Fransman die terug is na zijn quadriceps blessure.

Nieuwe flater achterin

Vorig weekend zag Peyre concurrent Vanlerberghe al vroeg in de match in de fout gaan. Dit keer mocht Souza na een kwartier spelen een flater op zijn conto schrijven. De Braziliaan speelde te kort terug op zijn doelman, waardoor Marius de 1-0 met een grote strik aangereikt kreeg. Coucke leek zich in dezelfde fase te blesseren aan de enkel, maar kon zijn partij na verzorging verderzetten.

Seraing speelde met veel schwung in zijn eerste thuismatch sinds de promotie. Haast elke voorzet van de flank leverde gevaar op. Ook Bernier en Jallow kwamen dicht bij een doelpunt. En Mechelen? Dat kreeg voor de pauze geen voet aan Luikse grond. Een schotje van Cuypers dat na twee minuten spelen naast ging, maar verder? Wat aanvoerder Schoofs ook probeerde. Zijn ploegmaats voorin waren stuk voor stuk onbereikbaar.

Goede Engvall

Na rust mocht Malinwa bergaf spelen, want waterpas ligt de nochtans piekfijne grasmat van Seraing verre van. Toch kregen we hetzelfde spelbeeld te zien: de bezoekers die telkens dat stapje te laat kwamen. Pas na de dubbele wissel Engvall-Storm voor Druijf-Hairemans namen de withemden over. Vooral onder het commando van Engvall, die in een mum van tijd bij vier Mechelse aanvallen betrokken was. Op corner van Storm kwam de Zweed bijzonder dicht bij de gelijkmaker.

Seraing-doelman Dietsch kende een rustige avond. Pas op een vrijschop van Schoofs moest de Fransman zijn kunnen eens tonen. Dat deed ook Coucke in het slotkwartier om Bernier van de 2-0 te houden. De Limburger hield zijn ploeg in de match, waardoor Walsh nog bijna voor een punt zorgde. Het bleef uiteindelijk bij 1-0. Na een eerste zege volgde nu een eerste nederlaag voor Mechelen. Ook Seraing heeft na twee speeldagen 3 op 6.