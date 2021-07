Stevige onweersbuien voorspeld voor zondag, nummer 1722 actief

Het KMI voorspelt zondag stevige regen- en onweersbuien, waarbij lokaal 10 tot 20 liter per vierkante meter regen kan vallen, of lokaal nog meer. De overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft daarom het telefoonnummer 1722 weer geactiveerd voor niet-dringende hulpaanvragen voor de brandweer.

Zondagochtend vallen er aan zee al snel buien, maar is het elders nog droog op vele plaatsen met laaghangende bewolking en in de Ardennen plaatselijk ook mist. In de loop van de dag verplaatsen de buien, met plaatselijk onweer, zich landinwaarts. In het oosten vallen de buien pas in de loop van de namiddag. Aan de kust komt er dan meer zon maar blijft een bui nog altijd mogelijk. Het is vrij koel bij maxima van 17 tot 22 graden.

De buien zullen zondag van west naar oost over het land trekken. Het KMI heeft voor het hele land, behalve de kustregio, code geel uitgevaardigd.

Via het tijdelijk geactiveerde nummer 1722 kunnen aanvragen worden ingediend voor hulp van de brandweer bij storm- en waterschade, bijvoorbeeld voor ondergelopen kelders of wateroverlast op de weg. Binnenlandse Zaken vraagt wel om bij voorkeur het e-loket 1722.be te gebruiken. Het noodnummer 112 dient enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.