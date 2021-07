Transfer van AA Gent-spits Roman Yaremchuk naar Benfica bevestigd

Roman Yaremchuk heeft zijn droomtransfer beet. Het Portugese Benfica Lissabon kondigde zaterdagavond immers de komst van de Oekraïense aanvaller aan. Yaremchuk tekende voor vijf seizoenen bij de club waar ook Rode Duivel Jan Vertonghen aan de slag is. Voor Gent rinkelt de kassa, want de Buffalo’s incasseren zo’n twintig miljoen euro.

Dat Yaremchuk op weg was naar de uitgang, was al langer duidelijk. De voorbije weken werd hij meermaals in verband gebracht met onder meer AS Roma, AC Milan en West Ham, maar het is uiteindelijk Benfica die de handtekening van de spits bemachtigde.

Voor Gent is de transfer een gigantische financiële meevaller. Het ontvangt voor de 25-jarige Oekraïener een bedrag tussen de 19 en de 20 miljoen. Een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Na de verkoop van Nikola Dorsch aan Augsburg voor 7,5 miljoen is het al de tweede keer deze zomer dat de Buffalo’s de kassa stevig gespekt zien.

Gent plukte de ontzettend timide Yaremchuk medio 2017 op bij Dinamo Kiev dat de jonge aanvaller eerder ook al had uitgeleend aan Oleksandria. Bij de Buffalo’s ontwikkelde de rijzige spits zich heel gestaag en vormde hij uiteindelijk ook een geweldige tandem met Jonathan David. Vorig seizoen stuurde Yaremchuk – na het vertrek van zijn maatje David naar Lille - ook al aan op een transfer maar Gent hield die boot toen af.

Pittige persconferentie

Het waren toen - met onder meer drie trainerswissels - ook heel turbulente tijden in de Ghelamco Arena en daarbij eiste Yaremchuk ook een hoofdrol op: tijdens een persconferentie na de thuiszege tegen KV Mechelen gooide Chuk de knuppel in het hoenderhok door de aanpak van Bölöni af te branden en te verklaren dat Gent het voetbal van een tweedeklasser bracht.

Hiermee verwoordde hij een gevoel dat onder wel meer spelers leefde in de Gentse kleedkamer. Meteen ook het bewijs van de metamorfose van Yaremchuk: de verlegen, zelfs lichtjes mensenschuwe Oekraïner ontpopte zich in de Ghelamco Arena tot een zelfbewuste en ambitieuze profvoetballer die resoluut voor zijn mening uitkomt.

Mooie cijfers

Zijn statistieken bij AA Gent spreken alvast boekdelen: 61 doelpunten in 152 officiële duels. En daarnaast dwong Yaremchuk onder bondscoach Schevchenko ook nog eens een basisplaats af bij het Oekraïense nationale elftal. Met als voorlopig hoogtepunt een glansrol tijdens het voorbije EK waarbij Chuk tweemaal scoorde en zodoende een hoofdrol opeiste bij Oekraïne dat uiteindelijk pas in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Engeland. Die topprestatie levert Yaremchuk nu een toptransfer op naar Benfica.