Hittegolf op Groenland:op één dag genoeg ijs gesmolten om heel Florida te bedekken met water

Groenland wordt al enkele dagen getroffen door een hittegolf, met temperaturen die meer dan tien graden hoger liggen dan normaal tijdens de zomer. De hoge temperaturen leiden tot een grootschalige afsmelting van de Groenlandse ijskap, zo waarschuwen glaciologen zaterdag.

In het noorden van Groenland zijn de voorbije dagen ongebruikelijke temperaturen van meer dan 20 graden gemeten. Lokaal werden er records gebroken, zo zegt het Deense weerinstituut DMI.

Op de kleine luchthaven van Nerlerit Inaat in het noordoosten van het land, bereikte het kwik donderdag 23,4 graden. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de metingen in dat weerstation. Het is ook warmer dan de maximumtemperatuur die dezelfde dag in Denemarken werd gemeten.

De hittegolf leidt tot een versnelde afsmelting van de Groenlandse ijskap. Sinds woensdag is de ijsmassa die het uitgestrekte Arctische gebied bedekt, met ongeveer 8 miljard ton per dag gesmolten, zo blijkt uit data van de Deense overheid. Dat is genoeg om Florida te bedekken onder een waterlaag van 5 centimeter. Gemiddeld verloopt de afsmelting tijdens de zomer maar half zo snel.

Wetenschappers wijzen ook wel op de relatief koele start van de zomer, waardoor het volumeverlies van de ijskap voor heel 2021 nog binnen het gemiddelde valt.

De ijskap die Groenland bedekt, is met een oppervlakte van bijna 1,8 miljoen vierkante kilometer de op een na grootste ter wereld, na Antarctica. Wetenschappers houden de toestand er nauwgezet in de gaten, omdat de opwarming in het Noordpoolgebied drie keer sneller verloopt dan in de rest van de wereld.

Volgens een begin januari gepubliceerde Europese studie, kan de afsmelting van die ijskap tegen het jaar 2100 bijdragen een algemene stijging van het waterniveau in de oceanen met 10 tot 18 centimeter.