Songfestivalwinnaar Måneskin annuleert concert op Lokerse Feesten

De Italiaanse Eurovisiesongfestivalwinnaar Måneskin zou donderdag spelen op de Lokerse Feesten, maar moet het concert annuleren door een blessure van de drummer, zo heeft de organisatie aangekondigd.

Het concert dat gepland stond voor donderdag 5 augustus was in een mum van tijd uitverkocht, maar de Italiaanse band die het Eurovisiesongfestival won met het nummer ‘Zitti e buoni’ zal dan toch niet afzakken naar ons land.

‘Een blessure bij de drummer dwingt hen om enkele dagen rust te nemen. Ook de band vindt dit bijzonder jammer en keek enorm uit naar het eerste festival van hun tour’, aldus een persbericht dat de organisatie zaterdag heeft verspreid. ‘We bekijken momenteel of een alternatieve programmatie mogelijk is. Van zodra we hier informatie over hebben komen we bij jullie terug.’

De festivaldag was volledig uitverkocht, al is de capaciteit dit jaar beperkt door de coronamaatregelen. Alle tickets voor die dag worden volledig terugbetaald, iedereen die een ticket kocht zal in de volgende dagen via e-mail gecontacteerd worden, benadrukt de organisatie.