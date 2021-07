Britse premier Boris Johnson wordt opnieuw vader

De Britse premier Boris Johnson en zijn echtgenote Carrie Symonds verwachten een tweede kind samen. Het koppel heeft al een zoontje, Wilfred.

De 33-jarige Symonds deelde het heuglijke nieuws op Instagram. Daar vertelt ze ook dat de zwangerschap komt nadat ze enkele maanden geleden een miskraam had. De baby wordt verwacht rond kerst. Het koppel, dat recent in het huwelijksbootje stapte, heeft met Wilfred al een zoontje, geboren in april 2020.

Voor de 57-jarige Johnson wordt het zijn zevende kind. Uit zijn eerste huwelijk met Marina Wheeler heeft hij vier kinderen, daarnaast heeft hij een elfjarige dochter uit een overspelige relatie.