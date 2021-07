Zo ziet Imelda Staunton eruit als Queen Elizabeth in ‘The crown’

Momenteel zijn de opnames van het vijfde seizoen van The crown volop bezig. Een ideaal moment om een eerste glimp van de nieuwe Queen Elizabeth II te tonen. Er wordt immers een nieuwe tijdsprong gemaakt. Na twee seizoenen Olivia Colman kruipt nu Imelda Staunton (65) in de huid van de Britse koningin.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv — The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021

Ze zal de Queen neerzetten van de jaren ‘90 tot 2003. Acteur Jonathan Pryce zal de rol van prins Philip op zich nemen, Dominic West is de nieuwe prins Charles. Prinses Diana wordt vertolkt door Elizabeth Debicki. Wie prins William, prins Harry, prinses Anne en prins Andrew zullen spelen, is nog niet geweten.

Staunton is in België vooral gekend van haar rol als Dolores Umbridge in Harry Potter, maar speelde ook in de oscargenomineerde film uit 2004, Vera Drake.

Het vijfde seizoen van de populaire Netflix-reeks over het Britse koningshuis komt volgend jaar op de streamingdienst. Inhoudelijk zal het gaan over het turbulente huwelijk van Charles en Diana en over de dood van prinses Margaret en prinses Diana.

Er komt ook nog een zesde reeks, maar dat zal de laatste zijn. De maker van de serie Peter Morgan zegt dat hij simpelweg geen ander seizoen kan schrijven, omdat het nog te recent is en het nog niet mogelijk is om perspectief te hebben op de gebeurtenissen.

Olivia Colman, die na Claire Foy de Queen speelde, werd genomineerd voor een Emmy voor het derde en vierde seizoen. Ze won een Golden Globe voor het derde seizoen.