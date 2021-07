Na de watersnood is het tijd de oevers op te ruimen

Het zuiden van België werd op 14, 15 en 16 juli geteisterd door overstromingen. Het water heeft zo’n 1,5 miljoen ton afval in parken en op rivieroevers achtergelaten, honderden vrijwilligers gaan dit weekend aan de slag om dat op te ruimen.

‘De ravage is enorm’, stelt Ines Goovaerts van de organisatie RiverCleanup vast. ‘Alles wat normaal gesproken in huizen en tuinen te vinden is ligt nu op de rivieroevers en hangt metershoog in de bomen. Van koelkasten en andere huishoudtoestellen tot autobanden, tuinstoelen en zetels.’

‘Vooral op akkers en in de weilanden ligt nog veel afval’, zegt Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik, tegen Radio 1. Hij ziet met name veel plastic liggen dat door het water werd meegenomen. ‘Het is noodzakelijk dat op te ruimen, want dat is gevaarlijk voor koeien, die eten dat misschien per ongeluk op.’ Het is ook van belang het achtergelaten afval nu op te ruimen, zodat het bij een mogelijke volgende overstroming niet voor problemen kan zorgen, aldus de burgemeester.

Bij Maaseik staat het water in de Maas nog hoog. ‘Er stroomt nog tot 400 kubieke meter water per seconde langs’ weet Tollenaere, ‘we kunnen nog niet overal bij, maar we gaan alvast op kleine schaal beginnen met puin ruimen.’

RiverCleanup is sinds deze week bezig parken en rivieroevers schoon te maken, in samenwerking met JCI Liège en BEWAPP. Elke dinsdag en donderdag vertrekken vrijwilligers met de bus of eigen vervoer naar de getroffen gebieden. De schoonmaakacties van RiverCleanup lopen nog tot zeker eind september, vrijwilligers krijgen via de organisatie onder meer handschoenen, afvalzakken, laarzen en een verzekering aangeboden in ruil voor hun hulp.