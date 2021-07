Simone Biles past voor twee finales zondag, maandag en dinsdag laatste kans

De Amerikaanse turnster Simone Biles heeft het mentaal moeilijk en zal daarom ook aan de finales op de sprong en de brug met ongelijke leggers niet meedoen. De opgave is niet onverwacht, omdat ze eerder al uit de teamfinale stapte na een slechte sprong, en niet deelnam aan de individuele allroundfinale. Maandag en dinsdag kan ze nog aantreden.

Biles heeft last van de ‘twisties’, waardoor oefeningen die door doorgedreven training diep in het spiergeheugen opgeslagen liggen, plots niet meer lukken. Twijfels verstoren de uitvoering ervan, en de turner kan zich niet langer automatisch oriënteren. Een gymnast verliest dan onverwacht de controle halfweg een complexe beweging metershoog in de lucht, en dat kan heel gevaarlijk zijn. Biles landde tijdens teamfinale na anderhalve schroef in plaats van de geplande tweeënhalve met een slordige landing op haar voeten. Maar ze had naar eigen zeggen evengoed op de rug of nek kunnen landen.

Problemen bij elke toesteloefening

In een video op Instagram laat Biles zien hoe ze na een oefening op haar rug valt op de mat. ‘Dat was me nog nooit overkomen op de evenwichtsbalk en op de brug, het was enkel op de mat en bij de sprong. Maar deze keer is het letterlijk bij elke toesteloefening. Het is echt klote’, schreef Biles bij de post. ‘Vanaf ik de mat betreed, is het enkel mijn hoofd en ik. Ik kreeg te kampen met demonen. Ik moet doen wat goed is voor mij, me concentreren op mijn mentale gezondheid en mijn gezondheid en welzijn niet op de proef stellen’, verklaarde ze.

De problemen van de superatlete startten pas nadat ze de VS verliet richting Tokio, na de kwalificaties. Het Amerikaanse team liet weten van dag tot dag te bekijken welke finales Biles nog mee kan doen, haar toestand wordt dagelijks geëvalueerd, maar de turnster geraakt dus niet klaar voor zondag. Of ze wel zal aantreden aan de finale op de vloer, de finale die maandag gepland staat, of de balk op dinsdag, is nog koffiedik kijken.

‘De Olympische Spelen zijn geen grap!’

De verwachtingen voor de turnster zijn al jaren torenhoog. Ze wordt nu al ‘The Greatest of All Time’ genoemd en met die bijnaam móét je wel presteren. Vijf jaar geleden behaalde ze op haar eerste Olympische Spelen in Rio liefst vijf medailles: vier keer goud en een keer brons. Daarnaast behaalde ze al 19 gouden medailles op wereldkampioenschappen, niemand deed het haar ooit voor.

Voor de opgave liet Biles al weten last te hebben van stress. Na de matige prestatie van de Amerikaanse vrouwen in de teamkwalificaties van afgelopen zondag reageerde Biles emotioneel op sociale media. ‘Ik heb echt het gevoel dat ik soms het gewicht van de hele wereld op mijn schouders draag. Ik weet dat ik laat lijken alsof druk me niet beïnvloedt, maar soms is het moeilijk. De Olympische Spelen zijn geen grap!’

Na haar opgave schreef liet ze op sociale media weten dankbaar te zijn voor de vele positieve reacties. ‘De liefde en steun die ik kreeg, doet me inzien dat ik meer ben dan enkel mijn prestaties en gymnastiek. Dat is iets wat ik voorheen nooit echt geloofde’, schreef de turnster op Twitter.