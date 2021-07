Europese vakantieroutes lopen vast, wie kan vertrekt best zaterdagmiddag of zondag

Wie dit weekend met de auto richting de zon gaat of terugkeert van vakantie rekent best op extra reistijd. Er staan lange files richting het zuiden en op de terugweg. Wie nog op pad wil vertrekt het best na de middag of morgen, adviseert de VAB.

Zo staan er in Frankrijk zaterdagochtendal lange files. Zowel op de A7 tussen Lyon en Orange ?en de A10 Parijs - Bordeaux is het meer dan twee uur aanschuiven. Richting de Spaanse grens loopt de wachttijd nog eens op met veertig minuten. In Duitsland is het vooral druk richting het zuiden, tussen München en Salzburg staat het verkeer meer dan vier uur vast.

Ook de wegen richting Italië slibben langzaam dicht. Er wordt zaterdag grote drukte verwacht, met name op de A14 tussen Bologna en Rimini. Ook wordt het waarschijnlijk aanschuiven op de A22 Brenner - Verona, de wegen rond de Noord-Italiaanse meren en richting de Middellandse Zee en de Adriatische kust. Nabij Chiasso zijn wegwerkzaamheden die al de hele zomer voor files zorgen, het advies is daar de wegen zoveel mogelijk te mijden.

Wie nog op pad wil vertrekt het best na de middag of morgen, zegt Joni Junes van VAB tegen Radio 1.