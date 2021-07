Belgian Hammers vijfde: ‘Het maximale uitgehaald’

De Belgian Hammers streden voor een derde medaille op de Olympische Spelen in Tokio, maar de gemengde aflossingsploeg in het triatlon strandde op een verdienstelijke vijfde plaats.

Marten Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel en Valerie Barthelemy finishten na bijna anderhalf uur wedstrijd op 55 seconden van Groot-Brittannië. De favoriet haalde het na vier keer 300 meter zwemmen, 6,8 km fietsen en 2 km lopen voor de Verenigde Staten en Frankrijk. In een duel der Lage Landen hield Nederland in een eindsprint België van de vierde plaats.

Achteraf konden de Hammers best leven met het resultaat. ‘Ik denk wel dat we op onze waarde zijn geklopt’, reageerde Van Riel. ‘We hadden vooraf gezegd dat we voor een medaille gingen maar we wisten even goed dat er drie of vier toplanden waren. Die worden één, twee en drie. We zaten de hele tijd dicht in hun spoor en ik denk dat we er het maximale hebben uitgehaald. Ik ben heel trots dat wij, na wat we de afgelopen weken hebben meegemaakt, deze vijfde plaats konden veroveren.’

Corona en kuitproblemen

De Hammers kenden dan ook geen ideale aanloop naar de wedstrijd, met onder meer de coronabesmetting van Jelle Geens en de kuitproblemen waarmee Claire Michel kampte. ‘We mogen tevreden zijn’, onderstreepte Geens. ‘We wisten dat we een beetje geluk nodig hadden om het podium te halen maar het wedstrijdverhaal zat niet helemaal mee. Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat ik de sprint voor de vierde plaats verlies. Dat zou niet mogen gebeuren. Maar het was allesbehalve een makkelijke voorbereiding voor mezelf, en ook voor Claire. We hebben ervoor gestreden en deze vijfde plaats is een mooie beloning voor het werk van de afgelopen jaren.’

Claire Michel had een dubbel gevoel na de vijfde plaats. ‘Uiteraard wil iedereen een medaille. Dat geldt voor iedereen hier aan de start’, vertelde ze. ‘Maar het zijn echt de topfavorieten die ze hier winnen. Wij hebben ons getoond, iedereen heeft het maximum gegeven. De gemengde aflossing wordt altijd beslist door kleine details. Zo is het nu eenmaal. We mogen fier zijn.’

Eenzelfde geluid na afloop bij Valerie Barthelemy. ‘In een ideale situatie kan Jelle deelnemen aan de individuele wedstrijd en raakt Claire niet geblesseerd, maar goed, het is wat het is. We zijn er op de best mogelijke manier mee omgegaan en mogen supertrots zijn.’