Opnames coronapatiënten blijven stijgen, nu bijna honderd personen op intensieve zorg

Tussen 24 en 30 juli werden per dag gemiddeld 32,9 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met 22 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Dat blijkt zaterdag uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 317 coronapatiënten, van wie 96 op de afdelingen intensieve zorg.

In de week van 21 tot en met 27 juli werden dagelijks gemiddeld 1.418 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een daling met 4 procent ten opzichte van de week ervoor, maar er werd ook een kwart minder tests afgenomen. In diezelfde periode werden per dag gemiddeld ongeveer 55.300 tests uitgevoerd. De positiviteitsgraad blijft stabiel op 2,9 procent.

Het gemiddeld aantal overlijdens in diezelfde periode is licht toegenomen, tot 2,7 per dag. Dankzij de hoge vaccinatiegraad blijft dat aantal gelukkig relatief laag.