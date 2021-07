Weerbericht | Fris met buien

Het KMI verwacht zaterdag een afwisseling van wolken en opklaringen. In de voormiddag kunnen er een paar lokale buitjes vallen, maar op vele plaatsen blijft het droog. In de loop van de namiddag vallen er meer buien die vooral over het oosten plaatselijk een onweerachtig karakter kunnen krijgen. Aan zee wordt het in de namiddag droog en is het zonniger.

De maxima liggen tussen 17 en 20 graden in Hoog- België, en tussen 20 en 22 graden elders. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit west tot zuidwest met rukwinden tot rond 50 km/ u, of wat meer tijdens een bui.

Zaterdagavond vallen er nog plaatselijke buien, eventueel met enkele donderslagen. Over het westen is het overwegend droog met soms brede opklaringen.

Zaterdagnacht blijft het droog met eerst brede opklaringen en later in meerdere streken lage wolken en nevel. In de Ardennen zijn enkele mistbanken mogelijk. De minima schommelen tussen 9 en 15 graden.

Zondagochtend worden aan zee al snel buien verwacht, maar elders is het nog droog en deels bewolkt. In de loop van de dag verplaatsen deze buien, met plaatselijk onweer, zich landinwaarts. In het oosten vallen de meeste buien in de namiddag, terwijl het aan de kust en in het uiterste westen dan opnieuw droog wordt met opklaringen.

Het is koel bij maxima van 17 tot 21 graden. De wind waait matig uit west tot zuidwest, later ruimend naar west tot noordwest.