Dit hebt u deze nacht gemist: Belgian Hammers verdienstelijk vijfde, Belgisch record voor Paulien Couckuyt en wereldrecord voor Caeleb Dressel

De Olympische Spelen in Tokio leven bij ons vooral ’s nachts. Hoe hebben de Belgen het gedaan, en wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

Hoe verging het de Belgen?

De Belgian Hammers, de mixed relay-ploeg in het triatlon, behaalden een mooie vijfde plaats. De Hammers liepen een wedstrijd op hun opperste kunnen, maar konden zich niet mengen in de strijd voor de medailles. In het slot verloor slotloper Jelle Geens nog het sprintje voor de vierde plaats. Claire Michel kwam door als zevende, Marten Van Riel als zesde en Valerie Barthemy als vierde. De laatste wissel naar Geens was op twintig seconden van het brons, maar in de laatste relay werd de kloof alleen maar groter.

Foto: AFP

Op de 400m horden kwamen twee dames in actie: Hanne Claes en Paulien Couckuyt. Claes kon zich na een jaar blessureleed niet plaatsen voor de halve finales, Couckuyt wel. En hoe! De studente liep naar een nieuw Belgisch record en naar een plaatsje in de halve finales. Claes en Couckuyt komen later op deze Spelen ook nog in actie voor de Belgian Cheetahs op de 4x400 meter.

Anne Zagré plaatste zich ook voor de halve finales van de 100m horden. Ze werd derde in haar reeks en was zo rechtstreeks geplaatst voor de volgende ronde.

Foto: BELGA

Voor Ben Broeders eindigde het olympisch tornooi polsstokspringen in de reeksen. Broeder geraakte niet over 5m75 en dat bleek onvoldoende voor een finaleplaats in Tokio.

Op de 800m bij de mannen liep de 22-jarige Eliott Crestan ook naar de halve finales. De Namenaar finishte tweede in zijn reeks en plaatste zich zo rechtstreeks voor de volgende ronde.

Foto: BELGA

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

Caeleb Dressel maakt zijn rol als superster van deze Spelen steeds meer waar. De Amerikaan kroonde zich op de 100m vlinderslag andermaal tot olympisch kampioen en deed er meteen een wereldrecord bovenop. Dressel pakte eerder op deze Spelen ook al het goud op de 100m vrije slag en de 4x100m vrije slag. Groot-Brittannië zwom op de gemengde 4x100 meter wisselslag ook een wereldrecord.

Foto: ISOPIX

Het mooiste duel op deze Spelen komt toch op naam van Katie Ledecky en Ariarne Titmus. Ze klopten elkaar al elk één keer, op de 800m vrije slag was het de Amerikaanse die weer naar goud zwom voor Titmus.

Voor Simone Biles blijft het slechte nieuws komen. De Amerikaanse gymnaste besliste deze nacht om niet deel te nemen aan de toestelfinales van vandaag.

Nog iets leuks dat u gemist heeft?

De Nigeriaanse sprintster Blessing Okagbare is de eerste dopingzondaar op deze Spelen. Ze won vrijdag nog haar reeks van de 100 meter. Okagbare pakte tijdens de Spelen van 2008 in Peking zilver als verspringster.

Dit staat er vandaag nog op het programma

14u35: ATLETIEK: 4x400m mixed relay