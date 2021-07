Belastingaangifte Trump moet naar het Congres

Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. Democraten proberen al jaren belastingaangifte van Trump openbaar te krijgen, zoals in het verleden altijd gebeurde met de aangifte van de president van de VS.

De belastingaangifte van voormalig Amerikaans president Donald Trump moet naar een commissie van het Congres. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag bekendgemaakt.

De procureur van Manhattan en de Democraten in het Congres proberen al jaren de fiscale aangiften van voormalig president Trump te bemachtigen, uit de periode dat hij nog vastgoedmagnaat en presidentskandidaat was.

In tegenstelling tot zijn voorgangers in het Witte Huis, had Trump als president nooit zijn belastingaangiftes bekend willen maken.

‘Een commissie van het Huis van Afgevaardigden die zich bezighoudt met budgettaire kwesties heeft voldoende redenen voorgelegd om aan het ministerie van Financiën de overhandiging te vragen van de fiscale gegevens van de ex-president’, zo stelt het ministerie van Justitie.