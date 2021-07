CDC waarschuwt officieel: ‘Wie gevaccineerd is, geeft deltavariant net zo goed door als niet-gevaccineerden’

Gevaccineerden kunnen het virus even goed doorgeven als niet-gevaccineerden. Tot die conclusie kwam het Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse tegenhanger van Sciensano. Dat schrijft The New York Times.

Het CDC is met slecht nieuws gekomen over de deltavariant. Vrijdag publiceerden zij een rapport gebaseerd op een studie die werd uitgevoerd in het dorpje Provincetown, Massachusetts. Daar werd onlangs een uitbraak van het coronavirus vastgesteld nadat 60.000 feestvierders naar het dorpje afzakten voor the fourth of july. Tegen 10 juli gingen de besmettingsaantallen omhoog bij de lokale bevolking en een week later was dat ook het geval in de county. Daar ging het dagelijkse gemiddelde van 0 naar 177 per 100.000 inwoners.

Driekwart van de inwoners van Provincetown had symptomen en 74 procent was volledig gevaccineerd. Er moesten ook vijf mensen in het ziekenhuis opgenomen worden. Vier daarvan waren volledig gevaccineerd.

De CDC concludeerde dat gevaccineerde personen die besmet raken met de deltavariant, het virus net zo goed kunnen doorgeven als niet-gevaccineerden. En zij dragen daardoor ook bij aan de verspreiding van het virus. Al zou dat wel in mindere mate zijn dan de niet-gevaccineerden, want een besmetting is mogelijk, maar komt minder vaak voor. Het vaccin beschermt vooral goed tegen nog erge ziekte en overlijden, maar infecties zijn wel nog steeds mogelijk.

In de Verenigde Staten wordt er daarom nu gedacht om enkele maatregelen terug te draaien. Zo moesten volledig gevaccineerden binnen niet overal meer een masker dragen. Het CDC zou nu pleiten voor een algemene mondmaskerplicht en spreekt over ‘een oorlog die veranderd is.’