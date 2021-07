Matthias Casse terug thuis in Hemiksem: ‘Maandje rusten nu en dan voorbereiden op Parijs’

Bronzen Matthias Casse is weer thuis uit Tokio en dat zullen ze geweten hebben in zijn thuisplaats Hemiksem. Daar werd de judoka na zijn succes op de Olympische Spelen ontvangen door enthousiaste dorpsgenoten.

Toen de wagen met Matthias Casse zijn straat inreed stond een erehaag hem op te wachten. Zichtbaar verbaasd toonde Casse zijn bronzen plak. ‘Ik had niet verwacht dat er zoveel volk zou zijn, heel leuk’, stamelde hij. Op de luchthaven van Schiphol vielen zijn ouders hem in de armen en dat deed zijn apetrotse moeder in Hemiksem nog eens over. Enkele kindjes uit de buurt gaven hun idool een spandoek dat ze voor hem hadden gemaakt.

Na zijn vermoeiende olympische avontuur mag de judo-riem er even af voor Casse. ‘Ik ga nu een maand rust inbouwen, dat is mentaal belangrijk. Daarna start ik mijn voorbereiding voor de Olympische Spelen in Parijs over drie jaar. De honger is groot om beter te doen.’