Voor dood achtergelaten: weduwe vermoorde president Haïti getuigt voor het eerst

President Jovenel Moïse werd 7 juli vermoord in zijn eigen woning. Ook zijn vrouw, Martine Moïse, raakte daarbij gewond. Zij sprak voor het eerst met de The New York Times over wat die nacht is gebeurd.

Martine Moïse, de weduwe van de vermoorde president van Haïti Jovenel Moïse, heeft voor het eerst gesproken sinds de moord op haar man. Jovenel Moïse (53) werd 7 juli in het holst van de nacht doodgeschoten in zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince. Moïse overleed aan zijn verwondingen, zijn vrouw werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

Sinds de moord is het land nog verder weggezonken in politieke chaos. Moise, die sinds 2017 in functie was, was bijzonder onpopulair. Hij werd beschuldigd van corruptie, autocratische neigingen en banden met gewelddadige bendes.

Martine Moïse vertelde Amerikaanse krant The New York Times dat ze niet overtuigd is dat de Haïtiaanse politie –die ondertussen meer dan 20 verdachten hebben opgepakt– weet wie de opdrachtgevers zijn.

Ze is ervan overtuigd dat enkel de oligarchen en ‘het systeem’ zo’n operatie gepland kunnen hebben. Martine Moïse was met haar echtgenoot in hun slaapkamer op het moment van de aanval. ‘Ik hoop dat de mensen die dit deden worden opgepakt. Anders zullen ze hetzelfde doen met elke toekomstige president’, waarschuwde de weduwe in de krant.

Het is ook de eerste keer dat ze haar versie van wat er zich die nacht heeft afgespeeld verteld en beschrijft als ‘enorm beangstigend’. ‘Het enige wat ik zag voor ze hem (haar man, red.) vermoordden, waren hun laarzen. Toen heb ik mijn ogen gesloten’, vertelt ze in The New York Times.

‘Ze zochten iets’

Ze herinnert zich dat ze op de vloer lag, luisterend naar hoe de inbrekers de kamer binnenstebuiten draaiden, graaiend in de papieren van haar echtgenoot: ‘“Dit is het niet, dit is het niet”, hoorde ik hen zeggen in het Spaans, tot eentje zei “dit is het”’. Martine Moïse zegt zeker te zijn dat de inbrekers iets zochten in de kamer, en dat ze dat ook hebben gevonden.

Zelf werd de vrouw in de elleboog geschoten, en bleef voor de rest van de tijd dat op de grond liggen. De aanvallers lieten haar voor dood achter.

De weduwe geeft aan te overwegen zichzelf kandidaat te stellen voor de volgende presidentsverkiezingen: ‘Jovenel had een visie, en die gaan we niet zomaar laten sterven’.