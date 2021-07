Bekende thrillerschrijfster Mo Hayder overleden

Mo Hayder, pennaam van Clare Dunkel, is donderdag overleden aan ALS. Ze had de ­diagnose pas in december ­gekregen.

Toen Mo Hayder in 1999 debuteerde met Vogelman, een psycholo­gische thriller over de rituele moord op vijf jonge vrouwen in Londen, werd ze meteen ingehaald als een groot en vernieuwend ­talent. Ze schreef expliciet over ­geweld, een schrijftrant die uitgroeide tot haar handelsmerk. ‘Als je dat als thrillerschrijver niet zou doen, schrijf je oneerlijke boeken,’ zei ze in een interview met De Standaard der Letteren in 2004, ‘want zo ziet een gewelddadige dood er nu eenmaal uit.’ ‘Ik las de betere misdaadverhalen, maar nergens las ik over de absolute gruwel van een ­gewelddadige dood. Denk aan ­Agatha Christie en het lijk in de ­bibliotheek. Waar is het bloed en de stank en de kots en de stront? (...) Geen excuses. Als je over misdaad wil lezen, geef ik je elk bloedig ­detail.’ Hayder had het talent om ­ijzingwekkende beelden op te roepen die lang in het hoofd van lezers blijven nazinderen. Haar unieke mix tussen het thriller- en horrorgenre maakte school, andere schrijvers traden in haar voet­sporen.

Voor het slot van haar tweede boek, De behandeling, een verkillend boek over kindermishandeling, waarin iemand opgesloten zit en sterft, haalde ze de inspiratie bij de zaak-Dutroux. Het boek werd verfilmd door Hans Herbots, die ook een tweede thriller van haar verfilmde, Ritueel.

Hayder schreef tien romans. Haar recentste boek wordt voor ­televisie bewerkt door de BBC. Hayders uitgever maakte bekend dat de schrijfster aan een nieuw project was begonnen onder het pseudoniem Theo Clare. Het eerste boek in die reeks, The book of sand, zal begin 2022 verschijnen.