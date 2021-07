Start-up van Elon Musk haalt 205 miljoen dollar op om hersenen te hacken

Elon Musk heeft niet alleen grootste plannen voor de kolonisatie van Mars, de Tesla-baas wil ook het menselijk brein proberen te hacken. Donderdag haalde hij met zijn bedrijf Neuralink 205 miljoen Amerikaanse dollar (ruim 170 miljoen euro) op om een eerste versie van een hersenimplantaat op de markt te brengen.

In maart baarde Neuralink opzien met een video waarin een aap te zien is die via een chip in het brein is aangesloten op een computer en zo via zijn gedachten een computerspelletje speelt. Bij een varken werd door het bedrijf in de zomer van 2020 al een chip ter grootte van een munt geïmplanteerd, waarmee de hersenactiviteit van het beest gemeten kon worden.

Het idee is dat de techniek op termijn ingezet kan worden bij mensen, zodat personen met ernstige verlammingen bijvoorbeeld hun pc of smartphone van afstand kunnen bedienen. Musk omschreef het implantaat destijds als ‘een fitbit in je schedel met kleine draadjes’. De chip die uiteindelijk in menselijke hersenen geplaatst moet kunnen worden zal ongeveer de helft van de grootte van een menselijke vingernagel hebben.

Slimmer en sneller

Kunstmatige intelligentie wordt volgens Musk op termijn slimmer en sneller dan het menselijk brein. Mensen zouden dan een computerbrein in de vorm van een chip nodig hebben om ‘bij te blijven’. Neuralink heeft afgelopen jaar al een aanvraag ingediend om hun chips te mogen testen op mensen en werkt voor de ontwikkeling van de chips samen met onder meer neurochirurgen van Stanford University.

Onder de nieuwe geldschieters van Neuralink zijn Alphabet, het moederbedrijf van Google en het investeringsbedrijf van Paypal-oprichter Peter Thiel. Musk is niet de enige die zich op het hacken van het brein heeft gestort, ook het Amerikaanse ministerie van defensie is al jaren bezig met de ontwikkeling van chips die het menselijk brein aan moeten kunnen sturen.