Kleurig crêpepapier, houten stokjes en ijzerdraad. Meer is er niet nodig om van jonge kinderen ondernemers te maken. Al sinds het interbellum onderhandelen kinderen flink over hoeveel schelpen zulke mooie papieren strandbloem moet kosten. Maar ook de symbolische waarde ervan is groot.

Wie heeft in zijn jeugd nooit papieren bloemen geruild voor schelpen aan zee? Met een emmer schelpen in de hand van kraam naar kraam hossen en daar - afhankelijk van de regio - handjes schelpen of afzonderlijke ...