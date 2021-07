België naar finale 4x400m gemengd

De gemengde aflossingsploeg in de 4x400 meter heeft zich vrijdag op de Spelen van Tokio met een Belgisch record in de reeksen geplaatst voor de finale. De Belgen kwamen in Tokio als derde over de streep, nadien schoven ze nog op naar stek één na de diskwalificatie van de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek.

Seizoensrevelaties Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus en Jonathan Borlée zetten in het olympisch stadion van Tokio 3:12.75 op de tabellen, een verbetering van het Belgisch record (3:14.22), dat door Kevin Borlée, Camille Laus, Hanne Claes en Dylan Borlée in september 2019 op het WK in Doha op de tabellen werd gezet.

Het zag er al snel goed uit voor de Belgen, want startloper Alexander Doom hield goed stand in de openingsronde. Imke Vervaet gaf de stok vervolgens in vijfde positie door aan Camille Laus, die een plaatsje goed maakte en zo mocht slotloper Jonathan Borlée na een seizoen vol blessureleed als vierde aan de laatste baanronde beginnen. De Belgische recordhouder ging vervolgens nog de Nigerianen voorbij en loodste Team Belgium met overschot naar de finale.

Enkel de Dominicaanse Republiek deed na de diskwalificatie van de VS met een tijd van 3:12.74 net iets beter. Maar ook de Dominicaanse Republiek werd gediskwalificeerd. Zo snelde België eigenlijk naar winst in de reeks en gaan ze met de vijfde tijd van alle deelnemers naar de final.

Ook Ierland plaatste zich met 3:12.88 rechtstreeks voor de finale. Enkel de top drie van de twee reeksen stoot rechtstreeks door, net als de twee beste verliezende tijden. De finale is voor zaterdagnamiddag (14.35 uur Belgische tijd), een medaille lijkt dan tot de mogelijkheden te behoren.

‘Schrik om seizoen te starten op de Spelen’

Jonathan Borlée liep zijn eerste wedstrijd van het seizoen en liet zien dat hij in orde is. ‘Het was leuk. Ik heb mij er bij neergelegd dat ik mij hier fysiek niet 100% zal voelen, maar mijn prestatie viel best mee. Ik deed het goed op training, dus de coach besloot om vertrouwen in mij te hebben. Ik had wel wat schrik om mijn seizoen meteen op de Spelen te beginnen. Dat is nooit evident. Maar voilà, ik startte in een goede positie en was toch redelijk relax. Ik wist dat VS gediskwalificeerd was, ik had het meteen gezien. Dus ik wist in de slotmeters dat het binnen was vandaar dat ik niet doorliep. Of ik de finale loop, zal afhangen van de coach. Ik voel me er klaar voor, maar het is afwachten hoe ik reageer.’