Wetenschappers creëren twaalf embryo’s om noordelijke witte neushoorn van uitsterven te redden

Wetenschappers hebben twaalf embryo’s van de noordelijke witte neushoorn gecreëerd in een poging de ondersoort van de uitsterving te redden.

De laatste twee noordelijke witte neushoorns, Najin en haar dochter Fatu, verblijven allebei in het Keniaanse reservaat van Ol Pejeta. Burgeroorlogen, strooptochten en hebzucht hebben hun soortgenoten het leven gekost. Omdat Najin en Fatu vrouwtjes zijn, spreken wetenschappers van een ‘functioneel uitgestorven’ soort.

Maar misschien hoeft het toch niet zo ver te komen, want de zaadcellen van verschillende mannetjes werden echter bewaard. Het wetenschappelijke consortium BioRescue heeft sinds augustus 2019 tachtig eicellen van de twee mastodonten afgenomen. Daarmee zijn nu twaalf embryo’s gecreëerd.

Ondanks dit veelbelovend resultaat resten er de onderzoekers nog vele uitdagingen, onderstreept Richard Vigne, de directeur van Ol Pejeta. ‘Niemand zal beweren dat het gemakkelijk zal worden, maar ik denk dat er een grote kans is dat het toch op een succes zal uitdraaien’, klinkt het. Maar, waarschuwt hij, ‘we doen wetenschappelijk geavanceerde zaken en we werken met genetica, met de laatste twee noordelijke witte neushoorns op de planeet. Er zijn dus heel veel dingen die mis kunnen gaan’.

Draagmoeders

Bovendien is geen enkele van de beide vrouwelijke neushoorns in staat om een zwangerschap te voldragen. Fatu lijdt aan degeneratieve laesies in haar baarmoeder en Najin heeft een fragiel achterwerk dat geen dracht aankan. Om baby’s van de noordelijke witte neushoorn te krijgen, zullen de wetenschappers draagmoeders gebruiken die zijn geselecteerd uit vrouwtjes van zuidelijke witte neushoorns uit zuidelijk Afrika.

In hun natuurlijke habitat hebben de neushoorns amper vijanden. Maar de vermeende geneeskrachtige eigenschappen die worden toegedicht aan hun hoorn hebben geleid tot meedogenloze stroperij.