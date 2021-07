Afspreken volgens (zomerplan): deze regels gelden nog

Al voelen we ze minder, er gelden deze zomer nog coronaregels. Het laatste Overlegcomité heeft ze niet allemaal opgeheven. Weet u nog hoeveel mensen u in uw tuin mag ontvangen voor een barbecue? Stel dat het begint te regenen, mag u dan allemaal samen binnen schuilen? En hoe zit het met dat vakantiehuisje dat u met wat vrienden hebt gehuurd? Acht blijkt het magische nummer.

Barbecue met vrienden of familie

In de tuin mogen acht personen samen aan tafel zitten, zonder mondmasker. Dat is dus het maximale aantal gasten op uw barbecue. Dit weekend is de kans op regen behoorlijk groot, maar wanneer een bui de pret dreigt te bederven kunt u met zijn allen binnen schuilen. Kinderen jonger dan twaalf worden niet meegerekend.

Afspreken op café of restaurant

Afspreken op café of restaurant kan met maximum acht personen. Dat geldt zowel binnen in de zaal als buiten op het terras. Ziet u dat er geen anderhalve meter afstand tussen de tafels is, dan moet er een plexiglas afscheiding staan om uw gezelschap te beschermen.

• Nieuwe fase zomerplan gaat in

Aan tafel hoeft u geen mondmasker te dragen. Wanneer u uw tafel verlaat, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan, is dat wel aan de orde. U mag ook naar hartenlust darts, biljart en dergelijke spelen als u een mondmasker draagt. Om 1 uur ’s nachts moet u opkramen. Het samenscholingsverbod is opgeheven.

Samen gaan shoppen

Shoppen hoeft niet langer alleen. Er staat geen limiet meer op het aantal klanten in winkels en winkelcentra. Ook hoeft u geen toegangscontrole meer te ondergaan. Het blijft belangrijk een mondmasker te dragen, uw handen te ontsmetten bij het binnen- en buitengaan en de signalisatie van de looprichting te volgen.

• Volle winkels zijn weer toegelaten

Een huwelijk vieren

Op feesten en recepties, zoals bij huwelijken, mogen tot 250 mensen binnen aanwezig zijn. Daarbij gelden de regels die ook de horeca in acht moet nemen: acht personen per tafel, anderhalve meter afstand tussen tafels, mondmasker aan wanneer u de tafel verlaat en stoppen met het serveren van drank en spijs om 1 uur ’s nachts. Dansen is helaas nog niet aan de orde.

Samen een vakantiehuisje huren

Een vakantiehuisje huren in België mag met acht extra personen, naast uw eigen gezin. Kinderen jonger dan twaalf jaar worden niet meegerekend. Wilt u er met een grotere groep op uit trekken? Vanaf vijftien personen dient u de protocollen van de toeristische sector op te volgen.

Terug naar kantoor met de collega’s

Thuiswerk is niet langer verplicht, maar blijft aangeraden, net als regelmatig testen. Bent u toch op kantoor, hou dan zeker de basismaatregelen in acht: houd anderhalve meter afstand, draag een mondmasker wanneer dat niet kan en was en ontsmet regelmatig uw handen. Fysieke teambuildings zijn weer toegelaten.

De maatregelen vermeld in het vorige ministerieel besluit zijn van toepassing tot en met 30 september 2021, tenzij een nieuw ministerieel besluit daar anders over beslist.