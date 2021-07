Simone Biles in moeilijkheden ‘bij elke toesteloefening’

De Amerikaanse turnvedette Simone Biles heeft vrijdag aangegeven dat ze ‘bij letterlijk elke toesteloefening’ in de problemen komt. Met die uitspraak vrijdag via haar Instagram-account voedt ze de twijfels over haar deelname aan de toestelfinales in het turnen. Die gaan zondag van start.

Biles was op de vorige spelen in Rio de Janeiro nog goed voor vier keer goud (allround, sprong, vloer, team) en één keer brons (balk). Maar in Tokio trok ze zich eerder op de week terug uit de teamfinale en gaf ze forfait voor de individuele allroundfinale. Biles haalde ‘demonen in haar hoofd’ aan. ‘Vanaf ik de mat betreed, is het enkel mijn hoofd en ik. Ik kreeg te kampen met demonen. Ik moet doen wat goed is voor mij, me concentreren op mijn mentale gezondheid en mijn gezondheid en welzijn niet op de proef stellen’, verklaarde ze.

• Wat zijn de ‘twisties’ van Simone Biles?

In een video op Instagram van de training vrijdag is te zien hoe Biles na een oefening op haar rug valt op de mat. ‘Dat was me nog nooit overkomen op de evenwichtsbalk en op de brug, het was enkel op de mat en bij de sprong. Maar deze keer is het letterlijk bij elke toesteloefening. Het is echt klote’, zegt Biles in de post. Het startte pas nadat ze de VS verliet richting Tokio, en pas na de kwalificaties.

Biles zegt nog dat ze niet opgeeft. ‘Voor iedereen die zegt dat ik heb opgegeven. Ik heb niet opgegeven,’ schrijft ze op haar Instagram-story. ‘Mijn lichaam en geest zijn gewoon niet synchroon. Ik denk niet dat jullie beseffen hoe gevaarlijk dit is op een harde ondergrond. Ik hoef ook niet uit te leggen waarom ik mijn gezondheid op de eerste plaats zet. Fysieke gezondheid is mentale gezondheid.’