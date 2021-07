‘Mensen gooien atleten vandaag meteen in de vuilnisbak, maar het moet menselijk blijven’, zegt sportpsycholoog Jef Brouwers van Team Belgium die onder andere de gymnastes Nina Derwael en Jutta Verkest begeleidt. In bovenstaande video vertelt Brouwers over hoe hij de jonge atleten helpt om met de immense druk in de topsportwereld om te gaan.