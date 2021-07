De reis van de Nauka-raket naar het ISS verliep niet zonder slag of stoot, maar kon zich donderdag dan toch aan het Internationaal Ruimtestation ISS vastklinken. Om onbekende reden schoten de stuurraketjes van de Nauka daarna onverwachts aan, waardoor het hele complex even uit koers ging.

Het hele complex raakte 45 procent van de oriëntatie kwijt door het onverwachte manoeuvre van de stuurraketjes van de Nauka. De stuurraketjes van de Zvezda kwamen als reactie ook tot ontbranding, om de situatie recht te zetten. De ontbrandingen zijn intussen gestopt en de standbepaling hersteld.

De bemanning, drie Amerikanen, twee Russen, een Japanner en een Fransman, is niet in gevaar geweest. Het probleem met de stuwers kan zich niet nogmaals voordoen, omdat alle voorradige brandstof van de motoren werd opgebruikt.

Eerste koppeling in elf jaar

De Nauka werd op 21 juli van op Bajkonoer in Kazachstan met een Proton-M draagraket gelanceerd, maar had bijna onmiddellijk problemen met de aandrijving. De module kon zich donderdag dan toch koppelen aan ISS, het was de eerste Russische koppeling aan het ISS in elf jaar tijd. De koppeling gebeurde om 15.29 uur Belgische tijd, een kleine 420 km boven ongeveer de grens tussen Mongolië en China. Het zal nog verschillende maanden en ruimtewandelingen duren vooraleer de module volledig geïntegreerd is.

De lancering werd ook vanuit het Europese Ruimteagentschap van dichtbij gevolgd, omdat de Europese robotarm ERA meevloog. Het is de eerste robotarm die aan het Russische segment zal kunnen werken, de ontwikkeling en bouw kostte zo’n 360 miljoen euro.

Nauka betekent wetenschap in het Russisch, en het project is voornamelijk bedoeld voor onderzoek en opslag van laboratoriummateriaal. Er is nu ook meer opslagruimte, water en een zuurstofgenerator voorhanden, en de levensomstandigheden voor de astronauten verbetert.

Deze missie komt er na jaren uitstel. De module had al in 2007 in de ruimte moeten gaan. Maar ontwerpwijzigingen, technische problemen en veel tegenslag veroorzaakten herhaaldelijk uitstel.