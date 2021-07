14-jarig Nederlands slachtoffer lgtbi-geweld maakt het naar omstandigheden goed, verdachte opgepakt

De Nederlandse tiener die begin deze week in Amstelveen werd mishandeld, maakt het naar omstandigheden goed. Er zou sprake zijn van lgtbi-geweld. De politie heeft een veertienjarige verdachte opgepakt.

Een groep jongens vroeg de veertienjarige maandagmiddag of ze een jongen of een meisje was, waar de tiener geen eenduidig antwoord op gaf. ‘Dat maakt toch niet uit?’, zou ze geantwoord hebben. ‘Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie je wil zijn.’ Vervolgens werd ze in elkaar geslagen.



Aan het incident hield het meisje een gebroken neus en kaak over en ze raakte een paar tanden kwijt. Ze lag een nacht in het ziekenhuis. De vader van de tiener beschreef de mishandeling op Linkedin, waar veel reacties op kwamen.

De afgelopen dagen werden honderden kaarten en pakketjes met steunbetuigingen bij het meisje bezorgd. ‘Ik voel me heel goed. Ik voel me eigenlijk zoals normaal. En alle aandacht en alle liefde, dat waardeer ik heel erg’, laat het meisje weten aan het Jeugdjournaal. Een deel van de bloemen en pakketjes die bij de tiener bezorgd worden, geeft ze weg. Er gaan pakketjes naar de voedselbank, verzorgingstehuizen en een kinderziekenhuis.



Voor de feiten is dinsdag een veertienjarige jongen opgepakt. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of hij langer vast moet blijven zitten.